19 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы выделило 8 грантов на общую сумму в 23 миллиона рублей московским поликлиникам, сообщает портал mos.ru.



Гранты были выделены в двух номинациях. Одна взрослая и одна детская поликлиника получили гранты по 2,5 миллиона рублей за лучшую организацию медицинской помощи на дому. Три взрослые и три детские поликлиники получили гранты по 3 миллиона рублей за доступность специализированной медицинской помощи.



Ранее сообщалось, что одна детская и одна взрослая поликлиника получили гранты в размере 7,5 миллионов рублей за высокое качество оказания услуг населению.