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Город (Москва и область)     19.09.2018 08:19

Восемь московских поликлиник получили гранты на общую сумму в 23 миллиона рублей

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Теги:  поликлиники  гранты  здравоохранение 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы выделило 8 грантов на общую сумму в 23 миллиона рублей московским поликлиникам, сообщает портал mos.ru.

Гранты были выделены в двух номинациях. Одна взрослая и одна детская поликлиника получили гранты по 2,5 миллиона рублей за лучшую организацию медицинской помощи на дому. Три взрослые и три детские поликлиники получили гранты по 3 миллиона рублей за доступность специализированной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что одна детская и одна взрослая поликлиника получили гранты в размере 7,5 миллионов рублей за высокое качество оказания услуг населению.


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Теги: 
поликлиники  гранты  здравоохранение 

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