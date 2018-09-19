19 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы выделило 8 грантов на общую сумму в 23 миллиона рублей московским поликлиникам, сообщает портал mos.ru.
Гранты были выделены в двух номинациях. Одна взрослая и одна детская поликлиника получили гранты по 2,5 миллиона рублей за лучшую организацию медицинской помощи на дому. Три взрослые и три детские поликлиники получили гранты по 3 миллиона рублей за доступность специализированной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что одна детская и одна взрослая поликлиника получили гранты в размере 7,5 миллионов рублей за высокое качество оказания услуг населению.
08:46 Город (Москва и область) Предупреждающие надписи появятся на 35 московских «зебрах»
08:30 Происшествия Певец Дмитрий Билан спровоцировал ДТП на юго-западе Москвы
08:22 Общество Какая погода будет в Москве 19 сентября
08:19 Город (Москва и область) Восемь московских поликлиник получили гранты на общую сумму в 23 миллиона рублей
17:25 Город (Москва и область) Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре
11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров
11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении
08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы
13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года
00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов