20 апреля. Mossovetinfo.ru – Восемь переулков вблизи от улиц Солянки и Маросейки в Басманном районе столицы благоустроят. Подготовительные работы уже начались. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.
Речь идет о Большом и Малом Златоустинских, Лучниковом, Армянском и Кривоколенном переулках, а также о Малом Спасоглинищевском, Петроверигском, Старосадском переулках.
В настоящее время в переулках проходит замена коммуникаций, старое тротуарное покрытие уже демонтировали.
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