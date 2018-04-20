20 апреля. Mossovetinfo.ru – Восемь переулков вблизи от улиц Солянки и Маросейки в Басманном районе столицы благоустроят. Подготовительные работы уже начались. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.



Речь идет о Большом и Малом Златоустинских, Лучниковом, Армянском и Кривоколенном переулках, а также о Малом Спасоглинищевском, Петроверигском, Старосадском переулках.



В настоящее время в переулках проходит замена коммуникаций, старое тротуарное покрытие уже демонтировали.