5 апреля. Mossovetinfo.ru – Восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии московского метро будет закрыт в выходные, 7 и 8 апреля. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Закрытие вестибюля необходимо для проведения монтажных работ в пассажирской зоне. Западный вестибюль будет работать в обычном режиме.



В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник с открытием метро.