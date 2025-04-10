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Город (Москва и область)     14.04.2025 08:48

Воздух в Москве в понедельник, 14 апреля, прогреется до плюс 14

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Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Подмосковье 

14 апреля — Mossovetinfo.ru — До плюс 14 градусов тела ожидаются в Москве в понедельник, 14 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России и в выпуске прогноза погоды.

Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник воздух прогреется до плюс 10-15 градусов. В ночь на вторник температура в области будет колебаться от плюс 5 до плюс 2 градусов.

С пятницы, значения температуры воздуха превысят норму на 6-8 градусов. В ночь на пятницу ожидается около плюс 10 градусов, днем - 20 градусов тепла и выше. В предстоящие субботу и воскресенье, на Пасху, дневные температуры воздуха составят 16- 20 градусов.

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  Москва  Подмосковье 

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