Воздух в Москве в понедельник, 14 апреля, прогреется до плюс 14

14 апреля — Mossovetinfo.ru — До плюс 14 градусов тела ожидаются в Москве в понедельник, 14 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России и в выпуске прогноза погоды.



Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.



В Подмосковье в понедельник воздух прогреется до плюс 10-15 градусов. В ночь на вторник температура в области будет колебаться от плюс 5 до плюс 2 градусов.



С пятницы, значения температуры воздуха превысят норму на 6-8 градусов. В ночь на пятницу ожидается около плюс 10 градусов, днем - 20 градусов тепла и выше. В предстоящие субботу и воскресенье, на Пасху, дневные температуры воздуха составят 16- 20 градусов.