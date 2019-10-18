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Город (Москва и область)     18.10.2019 11:38

Возле Канала имени Москвы по программе реновации появится парк

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  парки  Покровское-Стрешнево  программа реновации 

18 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках застройки квартала по программе реновации жилья в районе Покровское-Стрешнево появится новый парк, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Новый парк будет расположен вдоль Канала имени Москвы, а в середине жилой застройки появится еще одна зелена зона с прогулочными тропинками, детскими и спортивными площадками.

Проект застройки предполагает также помимо строительства жилых домов по программе реновации, возведение нового корпуса школы на 350 мест, строительство детского сада на 200 мест и торгового центра. Внутри квартала будут реконструированы существующие улицы, а также появятся новые внутриквартальные проезды с велодорожками. На первых этажах жилых домов появятся магазины, кафе, прачечные, аптеки и другие социально-бытовые объекты. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, места для отдыха.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  парки  Покровское-Стрешнево  программа реновации 

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