18 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках застройки квартала по программе реновации жилья в районе Покровское-Стрешнево появится новый парк, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Новый парк будет расположен вдоль Канала имени Москвы, а в середине жилой застройки появится еще одна зелена зона с прогулочными тропинками, детскими и спортивными площадками.



Проект застройки предполагает также помимо строительства жилых домов по программе реновации, возведение нового корпуса школы на 350 мест, строительство детского сада на 200 мест и торгового центра. Внутри квартала будут реконструированы существующие улицы, а также появятся новые внутриквартальные проезды с велодорожками. На первых этажах жилых домов появятся магазины, кафе, прачечные, аптеки и другие социально-бытовые объекты. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, места для отдыха.