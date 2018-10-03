3 октября. Mossovetinfo.ru – Возможность оплатить парковку в Москве была временно ограничена. Об этом сообщили в «Московском паркинге».



Отмечается, что с 14:30 проводились профилактические работы. В 15:30 все сервисы оплаты парковки и пополнения парковочного счета доступны. Штрафы на время неработоспособности системы не выписывались.



По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр «Московского паркинга» по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.