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Город (Москва и область)     03.10.2018 16:36

Возможность оплатить парковку в Москве была временно ограничена днем 3 октября

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Теги:  парковка  оплата парковки 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Возможность оплатить парковку в Москве была временно ограничена. Об этом сообщили в «Московском паркинге».

Отмечается, что с 14:30 проводились профилактические работы. В 15:30 все сервисы оплаты парковки и пополнения парковочного счета доступны. Штрафы на время неработоспособности системы не выписывались.

По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр «Московского паркинга» по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.


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Теги: 
парковка  оплата парковки 

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