3 октября. Mossovetinfo.ru – Возможность оплатить парковку в Москве была временно ограничена. Об этом сообщили в «Московском паркинге».
Отмечается, что с 14:30 проводились профилактические работы. В 15:30 все сервисы оплаты парковки и пополнения парковочного счета доступны. Штрафы на время неработоспособности системы не выписывались.
По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр «Московского паркинга» по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.
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