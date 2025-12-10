 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     12.12.2025 10:34

Временные ограничения на полеты введены в ряде аэропортов Москвы

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 9:30 мск в ряде аэропортов Москвы по требованиям безопасности полетов введены временные ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Решения об отмене ограничений по каждому случаю принимается отдельно в зависимости от обстановки в воздушном пространстве. Авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов из-за временных ограничений, Следите за информацией и табло аэропортов.

Утром мэр столицы Сергей Собянин несколько раз сообщал о сбитии ПВО беспилотников, летевших на Москву.

Пресс- служба аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сообщила, что аэропорт, в качестве запасного, принимает перенаправленные московские рейсы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 беспилотниках атаковавших Москву ночью.

