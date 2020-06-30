30 июня. Mossovetinfo.ru – Все детские сады Московской области откроют в понедельник, 6 июля, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«У нас огромный запрос на детские сады, открытие детских садов. Родители работают и, конечно, очень ждали, просили, требовали как можно быстрее открыть детские сады. Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно, поэтому после анализа с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и с понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или не взяли пока еще отпуск», - заявил Воробьев.
Ограничения, введенные в Московской области из-за пандемии коронавируса, начали постепенно снимать с конца мая. Возобновили работу МФЦ, летние веранды в кафе и ресторанах, салоны красоты, музеи и выставочные залы, в поликлиниках возобновился плановый прием пациентов, в больницах возобновили проведение плановых операций. С 25 июня возобновили работу торгово-развлекательные центры, музеи, выставочные залы и зоопарки.
Однако работа детских садов в полном объеме не возобновлялась, работали только дежурные группы. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина заявила, что детские сады Московской области откроют, когда коэффициент распространения коронавируса упадет до 0,5.
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