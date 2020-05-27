27 мая. Mossovetinfo.ru – С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Бесплатное тестирование проводится в 30 московских поликлиниках. Записаться на тестирование можно только дистанционно. Запись открывается на 14 дней вперед. Результаты будут доступны в течение трех дней в его электронной медицинской карте. Вместе с результатами человек получит необходимые комментарии, чтобы понять, нужно ли что-то делать дальше
Планируется, что ежедневно в Москве будет проводится до 5 тысяч бесплатных тестов на антитела к коронавирусу.
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