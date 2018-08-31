31 августа. Mossovetinfo.ru – Все турникеты будут убраны из наземного транспорта Москвы с 1 сентября, сообщает РИА новости со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.



По словам Ликсутова, турникеты убраны из более чем 8 тысяч единиц транспорта. Закуплены новые валидаторы, проведен инструктаж с водителями и контролерами.



По прогнозам специалистов, безтурникетный проезд и установка новых валидаторов позволят сократить среднее время посадки в общественный транспорт с 5 минут до 30 секунд, а также позволит сократить время движения на маршруте на 5-20%.