31 августа. Mossovetinfo.ru – Все турникеты будут убраны из наземного транспорта Москвы с 1 сентября, сообщает РИА новости со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.
По словам Ликсутова, турникеты убраны из более чем 8 тысяч единиц транспорта. Закуплены новые валидаторы, проведен инструктаж с водителями и контролерами.
По прогнозам специалистов, безтурникетный проезд и установка новых валидаторов позволят сократить среднее время посадки в общественный транспорт с 5 минут до 30 секунд, а также позволит сократить время движения на маршруте на 5-20%.
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