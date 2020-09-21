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Город (Москва и область)     21.09.2020 10:18

Вторичный рынок жилья в Москве за год упал на 18%

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Теги:  жилье  Росреестр  рынок жилья  покупка жилья  продажа жилья 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Вторичный рынок жилья в Москве в январе-августе 2020 года сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Сообщается, что с начала года на вторичном рынке жилья зарегистрирован 77 891 договор купли-продажи (мены) жилья. За аналогичный период в 2019 году было зафиксировано 95 312 договоров.

При этом отмечается, что после заметного снижения активности на рынке, возникшего после введения карантинных мер в Москве, в августе объем сделок вновь достиг докарантинного периода. Если в марте 2020 года количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве составило 14 801, то в августе - 14 695. Этот показатель на 30% выше показателя июля (11 303 сделки), а по сравнению с августом 2019 года рост составил 38%.


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Теги: 
жилье  Росреестр  рынок жилья  покупка жилья  продажа жилья 

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