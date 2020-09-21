21 сентября. Mossovetinfo.ru - Вторичный рынок жилья в Москве в январе-августе 2020 года сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.
Сообщается, что с начала года на вторичном рынке жилья зарегистрирован 77 891 договор купли-продажи (мены) жилья. За аналогичный период в 2019 году было зафиксировано 95 312 договоров.
При этом отмечается, что после заметного снижения активности на рынке, возникшего после введения карантинных мер в Москве, в августе объем сделок вновь достиг докарантинного периода. Если в марте 2020 года количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве составило 14 801, то в августе - 14 695. Этот показатель на 30% выше показателя июля (11 303 сделки), а по сравнению с августом 2019 года рост составил 38%.
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