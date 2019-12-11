11 декабря. Mossovetinfo.ru – Пассажирское движение на втором участке Некрасовской линии метро планируется открыть весной 2020 года, сообщил в интервью телеканалу «ТВ Центр» мэр Москвы Сергей Собянин.
«Надеюсь, что в ближайшие недели мы осуществим технический пуск. Ну и 2-2,5 месяца для отладки, обкатки и так далее. И должны уже поехать пассажиры», - сказал Собянин.
Первый участок Некрасовской линии метро, на котором расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», был открыт для пассажиров 3 июня. В настоящее время завершается строительство второго участка, на котором расположены еще четыре станции: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», и «Ннижегородская».
В дальнейшем Некрасовская линия может быть продлена в центр города.
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