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Город (Москва и область)     11.12.2019 20:52

Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года

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Теги:  Сергей Собянин  метро  строительство  Некрасовская линия 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Пассажирское движение на втором участке Некрасовской линии метро планируется открыть весной 2020 года, сообщил в интервью телеканалу «ТВ Центр» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надеюсь, что в ближайшие недели мы осуществим технический пуск. Ну и 2-2,5 месяца для отладки, обкатки и так далее. И должны уже поехать пассажиры», - сказал Собянин.

Первый участок Некрасовской линии метро, на котором расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», был открыт для пассажиров 3 июня. В настоящее время завершается строительство второго участка, на котором расположены еще четыре станции: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», и «Ннижегородская».

В дальнейшем Некрасовская линия может быть продлена в центр города.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  метро  строительство  Некрасовская линия 

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