11 декабря. Mossovetinfo.ru – Пассажирское движение на втором участке Некрасовской линии метро планируется открыть весной 2020 года, сообщил в интервью телеканалу «ТВ Центр» мэр Москвы Сергей Собянин.



«Надеюсь, что в ближайшие недели мы осуществим технический пуск. Ну и 2-2,5 месяца для отладки, обкатки и так далее. И должны уже поехать пассажиры», - сказал Собянин.



Первый участок Некрасовской линии метро, на котором расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», был открыт для пассажиров 3 июня. В настоящее время завершается строительство второго участка, на котором расположены еще четыре станции: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», и «Ннижегородская».



В дальнейшем Некрасовская линия может быть продлена в центр города.