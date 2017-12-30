30 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве открылся второй вестибюль станции метро «Международная» Филевской линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«Открыли второй вестибюль станции мосметро «Международная» Филевской линии», - написал Собянин.
Мэр Москвы также сообщил, что после реконструкции открылся северный вестибюль станции «Петровско-Разумовская». Теперь пассажиры Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий могут пользоваться объединенным вестибюлем.
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