30 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве открылся второй вестибюль станции метро «Международная» Филевской линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«Открыли второй вестибюль станции мосметро «Международная» Филевской линии», - написал Собянин.



Мэр Москвы также сообщил, что после реконструкции открылся северный вестибюль станции «Петровско-Разумовская». Теперь пассажиры Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий могут пользоваться объединенным вестибюлем.