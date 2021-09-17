17 сентября. Mossovetinfo.ru – По всей России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы. В стол...

17 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 08:00 в пятницу, 17 сентября, открылись избирательные участки на выборах. В тече...