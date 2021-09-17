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17.09.2021, 08:40
Выборы в Госдуму-2021. Как найти свой избирательный участок
17 сентября. Mossovetinfo.ru – По всей России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы. В стол...
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Город (Москва и область)
17.09.2021, 08:00
Выборы 17-19 сентября. В Москве открылись избирательные участки
17 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 08:00 в пятницу, 17 сентября, открылись избирательные участки на выборах. В тече...
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Город (Москва и область)
17.09.2021, 00:33
Как найти свой избирательный участок. Медведковский округ 200
17 сентября. Mossovetinfo.ru - Опубликованы адреса избирательных участков на выборах в Государственную Думу РФ восьм...