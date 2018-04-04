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Город (Москва и область)     04.04.2018 15:23

Выcотной застройки в ТиНАО не будет - Хуснуллин

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Теги:  Марат Хуснуллин 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Высотной застройки на территорию Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) не планируется. Об этом заявил заместитель Марат Хуснуллин, которого цитирует «Вечерняя Москва».

1 июля 2012 года границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения земли на юго-западе Московской области. На присоединенных территориях планируется построить более 100 миллионов квадратных метров недвижимости.
  
Ожидается, что к 2035 году население ТиНАО достигнет 1,5 миллиона человек. Здесь будет создан 1 миллион рабочих мест, построено 700 километров дорог и более 50 километров линий метро.



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Теги: 
Марат Хуснуллин 

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