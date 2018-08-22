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Город (Москва и область)     22.08.2018 11:26

Выход из Кремля через Спасскую башню закрыли до 2 сентября

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Теги:  Кремль  ограничение  Спасская башня 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Выход из Кремля через Спасскую башню закрыт до 2 сентября, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Выход закрыт в связи с проведением на Красной площади военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля с 23 августа по 3 сентября будет закрыт проезд автомобилей по улице Ильинка.


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Карта места

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Теги: 
Кремль  ограничение  Спасская башня 

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