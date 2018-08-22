22 августа. Mossovetinfo.ru – Выход из Кремля через Спасскую башню закрыт до 2 сентября, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.



Выход закрыт в связи с проведением на Красной площади военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля с 23 августа по 3 сентября будет закрыт проезд автомобилей по улице Ильинка.