Другие материалы
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Город (Москва и область)
22.08.2018, 12:31
Власти Москвы выставили на торги 11 мини-магазинов в спальных районах
22 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти выставили на электронные аукционы право торговли в мини-магазинах, расположенных в спальных районах города, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе деп...
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Город (Москва и область)
22.08.2018, 12:17
Главный архитектор Москвы предложил вернуть автомобили на «старый» Арбат
22 августа. Mossovetinfo.ru – Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предложил вернуть автомобильное движение на Арбат (старый Арбат), сообщает ТАСС со ссылкой на слова Кузнецова в прямом эфире ...
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Город (Москва и область)
22.08.2018, 11:55
Корпуса второй очереди ЖК «Царицыно» начнут достраивать в ноябре
22 августа. Mossovetinfo.ru – Корпуса второй очереди проблемного ЖК «Царицыно» начнут достраивать в ноябре, сообщает пресс-служба Москомстроинвеста. Сообщается, что новый застройщик – компани...