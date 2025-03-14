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Город (Москва и область)     15.03.2025 22:58

Выполнено около 18 процентов работ по строительству станции метро Достоевская-кольцевая

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Теги:  Достоевская  кольцевая  строительство  метро  тоннели  шахтные стволы  Собянин 

15 марта — Mossovetinfo.ru — На строительстве новой станции метро «Достоевская», на кольцевой линии «сейчас прокладывают правый и левый обходные тоннели: на время строительства станции по ним будут ходить составы Кольцевой линии». Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Там же в видеоролике указано, что выполнено около 18 % работ по строительству станции метро Достоевская-кольцевая.

Мэр отмечает, что на кольцевой линии станция строится впервые за последние 70 лет, а в связи с условиями работ в историческом центре Москвы, рядом с действующей веткой, «применяется горный способ — фактически ручная проходка с использованием средств малой механизации».

«Чтобы ускорить строительство, увеличим количество шахтных стволов до семи, хотя обычно используется один-два», - также сообщил Собянин.

В январе нынешнего года мэр сообщал, что завершить строительство станции метро «Достоевская» (кольцевая) планируется в 2030 году.
когда построят станцию метро Достоевская - кольцевая
Строительство станции было запланировано еще во времена СССР, однако из-за сложности и дороговизны проекта, он не был реализован. Однако летом 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что было решено вернуться к проекту строительства станции.

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Карта места

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Теги: 
Достоевская  кольцевая  строительство  метро  тоннели  шахтные стволы  Собянин 

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