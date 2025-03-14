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Город (Москва и область)
15.03.2025, 22:58
Выполнено около 18 процентов работ по строительству станции метро Достоевская-кольцевая
15 марта — Mossovetinfo.ru — На строительстве новой станции метро «Достоевская», на кольцевой линии «сейчас проклад...
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Город (Москва и область)
15.03.2025, 11:17
Последствия непогоды полностью ликвидированы в Москве
15 марта — Mossovetinfo.ru — Городские службы Москвы ликвидировали последствия непогоды, сообщила пресс-служба комп...
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Город (Москва и область)
14.03.2025, 09:49
ПВО утром 14 марта отразили очередную атаку БПЛА в московском регионе – Собянин, Воробьев
14 марта — Mossovetinfo.ru —Утром 14 марта «наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА» в московском регионе. «Силами П...