22 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решения провести традиционный выпускной московских школьников в пятницу, 24 июля в Парке Горького, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, такое решение было принято так как показатели заболеваемости коронавирусом «стабильно идут вниз». При этом, заммэра подчеркнула, что все меры безопасности, связанные с коронавирусом, будут соблюдены.
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