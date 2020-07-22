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Город (Москва и область)     22.07.2020 10:24

Выпускной в Москве пройдет 24 июля в Парке Горького

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Теги:  Парк Горького  выпускной 

22 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решения провести традиционный выпускной московских школьников в пятницу, 24 июля в Парке Горького, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, такое решение было принято так как показатели заболеваемости коронавирусом «стабильно идут вниз». При этом, заммэра подчеркнула, что все меры безопасности, связанные с коронавирусом, будут соблюдены.


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Карта места

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Теги: 
Парк Горького  выпускной 

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