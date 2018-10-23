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Город (Москва и область)     23.10.2018 15:47

Выпускные вечера в Москве в 2019 году пройдут 20-21 июня

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Теги:  выпускные вечера  Правительство Москвы 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Выпускные вечера в Москве в 2019 году пройдут 20-21 июня, соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В постановлении указано, что выпускные вечера в школах и ВУЗах, а также традиционный общегородской праздник выпускников в Парке Горького, должны завершиться не позднее 06:00 утра 21 июня. Организаторами выпускных вечеров назначены департамент образования и департамент культуры Москвы.

Кроме того, тем же постановлением создан оргкомитет по проведению выпускных вечеров в Москве. Руководителем оргкомитета назначена заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В состав комитета войдут представители силовых структур, экстренных служб, а также представители Роспотребнадзора.


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Теги: 
выпускные вечера  Правительство Москвы 

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