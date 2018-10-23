23 октября. Mossovetinfo.ru – Выпускные вечера в Москве в 2019 году пройдут 20-21 июня, соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В постановлении указано, что выпускные вечера в школах и ВУЗах, а также традиционный общегородской праздник выпускников в Парке Горького, должны завершиться не позднее 06:00 утра 21 июня. Организаторами выпускных вечеров назначены департамент образования и департамент культуры Москвы.
Кроме того, тем же постановлением создан оргкомитет по проведению выпускных вечеров в Москве. Руководителем оргкомитета назначена заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В состав комитета войдут представители силовых структур, экстренных служб, а также представители Роспотребнадзора.
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