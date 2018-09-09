9 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах мэра Москвы, который проходят 9 сентября 2018 года, по состоянию на 10:00 составила 2,61%. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В 2013 году на это время проголосовали 1,93%.



Избирательные участки закроются в 22:00. Всего в Москве зарегистрировано 7,2 миллиона избирателей. Работают 3,8 тысячи избирательных участков, включая 209 участков за пределами столицы.



Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).