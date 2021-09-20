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Город (Москва и область)     20.09.2021 22:56

Явка на выборах в Госдуму по Москве превысила 50%

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19 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом участников дистанционного электронного голосования составила 50,3%, сообщает Мосгоризбирком.

Еще утром в воскресенье явка превзошла показатели 2016 года, когда в Москве проголосовало 36,37%.

C 17 по 19 сентября в Москве проходили выборы депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам и депутатов муниципального образования Щукино.

На онлайн-голосование было зарегистрировано 2 миллиона 14 тысяч 765 избирателей. Всего в столице зарегистрировано 7 миллионов 587 тысяч избирателей.

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021 

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