Южный вестибюль станции метро «Динамо» закроют на 3 месяца с 21 февраля

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Южный вестибюль станции метро «Динамо» закроют для пассажиров с 21 февраля по 29 мая, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Вестибюль закроют для проведения реставрационных работ. В ходе реставрации вестибюлю вернут первоначальный облик: восстановят каменную и деревянную облицовку, а также отреставрируют светильники.



На время закрытия южного вестибюля, для входа и выхода пассажиры смогут пользоваться северным вестибюлем «Динамо».