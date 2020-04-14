14 апреля. Mossovetinfo.ru – За последние три дня в Москве режим карантина нарушили 25 человек у которых был диагностирован коронавирус, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.



Все нарушители были доставлены в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево, где они будут находится под наблюдением врачей до выздоровления.



Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение режима карантина в Москве оштрафовано 55 человек. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.