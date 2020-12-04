4 декабря. Mossovetinfo.ru - За первые 5 часов на прививку от коронавируса в Москве записались 5 тысяч учителей, врачей и соцработников, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Запись на вакцинацию от коронавируса стартовала в Москве в пятницу, 4 декабря. Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первыми будут вакцинированы представители групп риска: врачи, учителя и социальные работники.