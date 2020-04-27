27 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечилось 349 человек, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



В общей сложности от коронавируса в Москве вылечились уже 3524 человека. Все излечившиеся пациенты продолжают оставаться под медицинским наблюдением.



На 26 апреля в Москве было выявлено 42 480 случаев заболевания коронавирусом. В результате заболевания скончалось 435 человек.