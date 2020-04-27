Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.04.2020 09:43

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  статистика 

27 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечилось 349 человек, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В общей сложности от коронавируса в Москве вылечились уже 3524 человека. Все излечившиеся пациенты продолжают оставаться под медицинским наблюдением.

На 26 апреля в Москве было выявлено 42 480 случаев заболевания коронавирусом. В результате заболевания скончалось 435 человек.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

09:43 Город (Москва и область) За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек

09:33 В России В России проведено более 3 миллионов тестов на коронавирус

09:24 В России В российской армии выявлено почти 900 случаев заболевания коронаиврусом

08:51 Город (Москва и область) Начало сезона фонтанов в Москве отложено из-за пандемии коронавируса

08:17 В России К 2024 году в России построят и реконструируют 850 объектов по переработке мусора

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru