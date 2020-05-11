11 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 1079 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 21 637 случая заболевания. Вылечились 1389 человек. Скончалось 209 человек.



В России зафиксировано 221 344 случаев заражения коронавирусом. В Москве подтверждено 115 909 случаев заболевания.