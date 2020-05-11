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Город (Москва и область)     11.05.2020 10:37

За сутки в Подмосковье выявлено более 1000 случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Московская область 

11 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 1079 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в Подмосковье подтверждено 21 637 случая заболевания. Вылечились 1389 человек. Скончалось 209 человек.

В России зафиксировано 221 344 случаев заражения коронавирусом. В Москве подтверждено 115 909 случаев заболевания.


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Теги: 
коронавирус  Московская область 

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