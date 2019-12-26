26 декабря. Mossovetinfo.ru – Пять развязок на МКАД будет реконструировано в Москве в ближайшие три года сообщил в своем микроблоге в Twitter заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
Хуснуллин сообщил, что в настоящее время ведутся работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Это уже 17-я развязка на МКАД, которая реконструируется за последние годы. Также до 2023 года будут реконструированы развязки МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. В настоящее время идет проектирование данных объектов.
Кроме того, в работе находятся еще пять вылетных магистралей: Северный и Южный дублеры Кутузовского проспекта, Юго-Восточная и Северо-Западная хорды, а также участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе.
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