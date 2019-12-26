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Город (Москва и область)     26.12.2019 16:46

За три года в Москве реконструируют пять развязок на МКАД

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Теги:  строительство  МКАД  дороги  реконструкция  развязки 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Пять развязок на МКАД будет реконструировано в Москве в ближайшие три года сообщил в своем микроблоге в Twitter заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил, что в настоящее время ведутся работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Это уже 17-я развязка на МКАД, которая реконструируется за последние годы. Также до 2023 года будут реконструированы развязки МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. В настоящее время идет проектирование данных объектов.

Кроме того, в работе находятся еще пять вылетных магистралей: Северный и Южный дублеры Кутузовского проспекта, Юго-Восточная и Северо-Западная хорды, а также участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе.


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Карта места

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Теги: 
строительство  МКАД  дороги  реконструкция  развязки 

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