29 ноября. Mossovetinfo.ru – Московская горячая линия по вопросам оказания госуслуг за восемь лет работы приняла около пяти миллионов звонков, сообщается на портале mos.ru.



Горячая линия была организована 29 ноября 2011 года на базе общегородского контакт-центра. Сейчас на линии работает 170 операторов, которые консультируют москвичей по вопросам работы с порталом mos.ru и получения госуслуг в электронном виде.



Только с начала 2019 года на горячую линию поступило более 620 тысяч звонков. Чаще всего звонивших интересует как восстановить пароль к личному кабинету, как очистить кэш-память бразуера, как вернуть владельцу найденную карту «Москвенок», как получить ту или иную госуслугу в электронном виде.



Всего на портале mos.ru предоставляется более 340 электронных услуг и сервисов.