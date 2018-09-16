Заморозки ожидаются в Подмосковье в ночь на понедельник 17 сентября - МЧС

16 сентября. Mossovetinfo.ru - О заморозках до минус 2-х градусов в ночные часы в понедельник 17 сентября предупредило ГУ МЧС России по Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ночные часы 17 сентября по Московской области местами ожидаются заморозки до -2... 0 °С», — говорится в сообщении МЧС.



МЧС также предупреждает о росте вероятности пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и росте вероятности ДТП в местах где на проезжей части возможно образование гололедицы.