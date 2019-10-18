18 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли для пассажиров западный вестибюль станции метро «Хорошевская» Большой кольцевой линии, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Станция «Хорошевская» была открыта в феврале 2018 года, однако тогда был открыт только один вестибюль – восточный. Он расположен на пересечении Хорошевского шоссе с 4-й Магистральной улицей. С открытием западного вестибюля доступ к метро получили также жители улиц Куусинена, Зорге и других прилегающих улиц.



С открытием западного вестибюля полностью завершена интеграция Большой кольцевой линии со станцией «Полежаевская». Через новый вестибюль можно попасть и на «Полежаевскую» и на «Хорошевскую», а также сделать переход между станциями.