18 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли для пассажиров западный вестибюль станции метро «Хорошевская» Большой кольцевой линии, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Станция «Хорошевская» была открыта в феврале 2018 года, однако тогда был открыт только один вестибюль – восточный. Он расположен на пересечении Хорошевского шоссе с 4-й Магистральной улицей. С открытием западного вестибюля доступ к метро получили также жители улиц Куусинена, Зорге и других прилегающих улиц.
С открытием западного вестибюля полностью завершена интеграция Большой кольцевой линии со станцией «Полежаевская». Через новый вестибюль можно попасть и на «Полежаевскую» и на «Хорошевскую», а также сделать переход между станциями.
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