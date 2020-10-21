21 октября. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появился новый сервис, с помощью которого можно записаться на прием в центры «Мои документы», сообщается на портале mos.ru.



С помощью нового сервиса можно выбрать наиболее удобный для посещения офис «Мои документы», необходимую услугу, дату и время посещения.



Также с помощью приложения «Госуслуги Москвы» можно перенести или отменить запланированный прием.