Другие материалы
-
Город (Москва и область)
08.06.2020, 10:53
Коронавирус. Москва. Данные на 8 июня
8 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано более 197 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки в столице был подтвержден 2001 случай заболевания, вылечилис...
-
Город (Москва и область)
08.06.2020, 10:20
Предприниматели Москвы получили в мае более 3 млрд рублей льготных кредитов
8 июня. Mossovetinfo.ru – В течение мая в рамках городской программы льготного кредитования столичные предприниматели получили более 3 миллиардов рублей, сообщается на портале mos.ru. Для реа...
-
Город (Москва и область)
08.06.2020, 09:52
Запущен сайт московского фонда защиты прав дольщиков
8 июня. Mossovetinfo.ru – Запущен сайт Московского фонда защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. В настоящее время проводится бета-тестирование сайта. Сайт находится...