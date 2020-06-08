8 июня. Mossovetinfo.ru – Запущен сайт Московского фонда защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



В настоящее время проводится бета-тестирование сайта. Сайт находится по адресу mfd.mos.ru.



Московский фонд дольщиков был создан в соответствии с требованиями федерального законодательства, для того, чтобы обеспечить достройку жилых объектов, которые строятся с привлечением средств дольщиков, и застройщики которых обанкротились.



Единственным учредителем Фонда является Москомстройинвест, таким образом, его финансирование осуществляется полностью на городские деньги.



На сайте публикуются актуальные новости по тем объектам, которые достраиваются за счет средств фонда. В настоящее время таких объектов в Москве насчитывается семь, однако в дальнейшем их количество может вырасти.



Также на сайте будет публиковаться информация о деятельности фонда и ответы на самые популярные вопросы о фонде.