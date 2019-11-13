13 ноября. Mossovetinfo.ru – Фонд «Московский инновационный кластер», Агентство инноваций Москвы и ведущие технологические компании страны запускают в Москве новую программу поддержки бизнеса «Московский акселератор». Об этом сообщает mos.ru.
Программа нацелена на то, чтобы найти новые, прорывные проекты и помочь им закрепиться на рынке. Всего в рамках программы планируется провести 20 тематически курсов (треков), первым из которых станет рек «Цифровые сервисы».
«Участникам трека предстоит пройти интенсивный 10-недельный курс от отраслевых экспертов. Команды с самыми высокими результатами получат комплексную поддержку», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Для участия в первом треке приглашаются уже готовые команды и стартапы, уже имеющие готовые продукты в областях образование, логистика ретейла, автоматизация зданий.
По каждому треку будет сформирован призовой фонд в 10 миллионов рублей, который получат самые успешные участники «Московского акселератора». Потратить его можно будет только на развитие бизнеса.
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