Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     13.11.2019 07:58

Запущена программа поддержки бизнеса «Московский акселератор»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Наталья Сергунина  Сергунина  бизнес  Московский акселератор 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – Фонд «Московский инновационный кластер», Агентство инноваций Москвы и ведущие технологические компании страны запускают в Москве новую программу поддержки бизнеса «Московский акселератор». Об этом сообщает mos.ru.

Программа нацелена на то, чтобы найти новые, прорывные проекты и помочь им закрепиться на рынке. Всего в рамках программы планируется провести 20 тематически курсов (треков), первым из которых станет рек «Цифровые сервисы».

«Участникам трека предстоит пройти интенсивный 10-недельный курс от отраслевых экспертов. Команды с самыми высокими результатами получат комплексную поддержку», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для участия в первом треке приглашаются уже готовые команды и стартапы, уже имеющие готовые продукты в областях образование, логистика ретейла, автоматизация зданий.

По каждому треку будет сформирован призовой фонд в 10 миллионов рублей, который получат самые успешные участники «Московского акселератора». Потратить его можно будет только на развитие бизнеса.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Наталья Сергунина  Сергунина  бизнес  Московский акселератор 

Возврат к списку

Лента новостей

08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году

08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»

08:05 Общество Истории о героях войны разместят в поездах метро в рамках акции «Путь к Победе»

08:02 Общество Стартовало голосование, посвященное электронной медицинской карте

07:58 Город (Москва и область) Запущена программа поддержки бизнеса «Московский акселератор»

Актуальные материалы

08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году

08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»

08:05 Общество Истории о героях войны разместят в поездах метро в рамках акции «Путь к Победе»

08:02 Общество Стартовало голосование, посвященное электронной медицинской карте

08:54 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали, как город помогает приемным семьям

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru