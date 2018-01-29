29 января. Mossovetinfo.ru – Парк «Зарядье» и стадион «Лужники» номинированы на премию MIPIM Awards 2018 - престижную премию в сфере строительства и архитектуры. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



«Парк «Зарядье» как лучший проект урбанистической регенерации, а «Лужники» как лучший восстановленный объект», - отметил мэр Москвы, сообщив, что обладатели премии станут известны в марте.



Парк «Зарядье» у стен Кремля был открыл в сентябре 2017 года. Он занимает площадь чуть больше 10 гектаров. ней воссозданы четыре ландшафтные зоны России: луга, степь, леса (смешанный, хвойный и прибрежный, а также березовая роща) и северный ландшафт. В «Зарядье» возведен мост, парящий над гладью Москвы-реки, построены необычные павильоны и сооружения.



Стадион «Лужники» был закрыт на реконструкцию с 2013 года и открылся в ноябре 2017 года матчем между сборными России и Аргентины по футболу. «Лужники» станут главным стадионом чемпионата мира по футболу 2018 года.