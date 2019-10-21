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Город (Москва и область)     21.10.2019 17:31

Завершается строительство дома по реновации в Лосиноостровском районе

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Лосиноостровский  реновация жилья 

21 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве готовится к вводу в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации жилья в районе Лосиноостровский, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Жилой дом построен на улице Изумрудная, в нем 120 квартир: 30 однокомнатных, 88 двухкомнатных и две трехкомнатные. В настоящее время в доме завершаются внутренние отделочные работы, а также проходит благоустройство прилегающей территории.

Первый этаж дома нежилой, в нем расположены нежилые помещения общественного назначения. Входы в дом приспособлены для родителей с колясками и маломобильных граждан.

На прилегающей территории будут обустроены детская и спортивная площадка, кроме того, территория будет озеленена.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Лосиноостровский  реновация жилья 

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