21 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве готовится к вводу в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации жилья в районе Лосиноостровский, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Жилой дом построен на улице Изумрудная, в нем 120 квартир: 30 однокомнатных, 88 двухкомнатных и две трехкомнатные. В настоящее время в доме завершаются внутренние отделочные работы, а также проходит благоустройство прилегающей территории.



Первый этаж дома нежилой, в нем расположены нежилые помещения общественного назначения. Входы в дом приспособлены для родителей с колясками и маломобильных граждан.



На прилегающей территории будут обустроены детская и спортивная площадка, кроме того, территория будет озеленена.