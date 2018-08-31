31 августа. Mossovetinfo.ru – Строители завершили отделочные работы на платформе станции «Прокшино» Сокольнической линии метрополитена, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Станция «Прокшино» станет одной из 4 станций нового участка Сокольнической линии от «Саларьево» до поселка Коммунарка. Помимо «Прокшино» на участке разместятся еще три станции: «Филатов луг», «Ольховая» и «Столбово». Большая часть участка пройдет на поверхности, параллельно новой автомагистрали Солнцево – Видное – Варшавское.



Открыть новый участок Сокольнической линии планируется в начале 2019 года.