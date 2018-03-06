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Город (Москва и область)     06.03.2018 12:04

Завершена первая очередь реконструкции аэропорта «Шереметьево»

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Теги:  Шереметьево  аэропорты  ЧМ-2018  футбол 

6 марта. Mossovetinfo.ru - Завершена первая очередь реконструкции аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщили в министерства строительного комплекса Московской области.

Реконструкция проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Реконструкция аэропорта проходит поэтапно, и в настоящее время в соответствии с графиком работ завершены очередные этапы первой очереди реконструкции.

В министерстве отметили, что реконструкция направлена на увеличение пропускной способности, обеспечение его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов и, как следствие, повышение уровня безопасности полетов. Кроме того, реализация программы развития позволит Шереметьево стать од

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Карта места

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Теги: 
Шереметьево  аэропорты  ЧМ-2018  футбол 

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