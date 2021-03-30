15:17 Мнения Минздрав объявил о третьей волне коронавируса в России
14:48 Город (Москва и область) Закрытый участок оранжевой линии метро откроют на три дня раньше срока
14:36 Происшествия В Мытищах мужчина несколько часов стрелял из частного дома по прохожим и полиции
14:10 Город (Москва и область) Завершена проходка последнего тоннеля на южном участке БКЛ метро
13:40 В мире Австрия намерена в апреле закупить 1 миллион доз вакцины «Спутник V»
22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов
12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась
23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права
09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов
13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального
08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19