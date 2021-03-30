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Город (Москва и область)     30.03.2021 14:10

Завершена проходка последнего тоннеля на южном участке БКЛ метро

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Теги:  метро  строительство  БКЛ 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Проходка последнего тоннеля южного участка Большой кольцевой линии завершена в Москве, сообщает пресс-служба Стройкомлекса Москвы.

«Пройденный тоннель между «Зюзино» и «Воронцовской» стал завершающим на южном участке БКЛ», - рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Южный участок БКЛ, на котором будут расположены станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», планируется завершить до конца 2021 года. Всего в 2021 году в Москве планируется открыть 11 новых станций метро, все они находятся на Большой кольцевой линии.

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Теги: 
метро  строительство  БКЛ 

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