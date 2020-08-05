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Город (Москва и область)     05.08.2020 13:50

Завершена реконструкция транспортной развязки возле станции метро «Саларьево»

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Теги:  строительство  дороги  развязка 

5 августа. Mossovetinfo – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированной транспортной развязке на Киевском шоссе, рядом со станцией метро «Саларьево», сообщает АГН «Москва».

«Продолжаем реконструкцию Киевского шоссе: заезды, съезды с Киевского шоссе, развязку, в том числе и развязку с переходом транспорта на транспортно-пересадочный узел «Саларьево», пересадку на метро», - заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что в районе станции метро «Саларьево» активно строятся объекты инфраструктуры, уже построены автовокзал, транспортно-пересадочный узел, метро, школы и детские сады

Реконструкция транспортной развязки возле метро «Саларьево» началась в ноябре 2018 года. Развязка вводится в строй поэтапно. В январе 2020 года был открыт путепровод на съезде с улицы Родниковая к ТПУ «Саларьево». Кроме того, возле ТЦ «Соларис» был построен надземный пешеходный переход через Киевское шоссе.


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Теги: 
строительство  дороги  развязка 

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