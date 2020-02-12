12 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершено расселение 31-го дома по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.



По словам Левкина, 17 домов, расселенных в рамках программы, уже демонтированы по технологии «умного сноса». Еще 14 домов полностью расселены. Жильцы расселенных домов получили новые квартиры в пределах квартала, часть из них – в шаговой доступности.



Всего в рамках программы реновации в новые квартиры уже переехали более 14 тысяч москвичей, еще около 8 тысяч находятся в процессе переезда.