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Город (Москва и область)
12.02.2020, 08:59
В Москве расширят программу бесплатного переобучения для женщин с детьми
12 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение расширить программу бесплатного профессионального переобучения и образования для женщин с детьми, сообщает пресс-служба мэра и правительс...
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Город (Москва и область)
12.02.2020, 08:40
Более 300 заявок подано за две недели на участие в проекте «Музыка в метро»
12 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 300 заявок на участие в проекте «Музыка в метро» подано за первые две недели, сообщается на портале mos.ru. В прошлом году за этот период было подано 96 за...
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Город (Москва и область)
12.02.2020, 08:14
Завершено расселение 31 дома по программе реновации
12 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершено расселение 31-го дома по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной полит...