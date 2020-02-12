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Город (Москва и область)     12.02.2020 08:14

Завершено расселение 31 дома по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершено расселение 31-го дома по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По словам Левкина, 17 домов, расселенных в рамках программы, уже демонтированы по технологии «умного сноса». Еще 14 домов полностью расселены. Жильцы расселенных домов получили новые квартиры в пределах квартала, часть из них – в шаговой доступности.

Всего в рамках программы реновации в новые квартиры уже переехали более 14 тысяч москвичей, еще около 8 тысяч находятся в процессе переезда.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации 

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