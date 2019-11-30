30 ноября. Mossovetinfo.ru – Почти 18 тысяч человек стали участниками краудсорсинг-проекта «Город спорта». Предварительные результаты опубликованы на crowd.mos.ru.



Краудсорсинг-проект «Город спорта» проходил в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». Всего москвичи высказали более 2300 идей по развитию физической культуры и спорта в столице. Реализовать планируется 79 идей.