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Город (Москва и область)     30.11.2019 09:14

Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»

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Теги:  краудсорсинг-проект 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – Почти 18 тысяч человек стали участниками краудсорсинг-проекта «Город спорта». Предварительные результаты опубликованы на crowd.mos.ru.

Краудсорсинг-проект «Город спорта» проходил в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». Всего москвичи высказали более 2300 идей по развитию физической культуры и спорта в столице. Реализовать планируется 79 идей.


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Карта места

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Теги: 
краудсорсинг-проект 

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