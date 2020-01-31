31 января. Mossovetinfo.ru – Завершился краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры», который в течение 10 дней проходил на платформе crowd.mos.ru.



В рамках проекта участник обсуждали вопросы развития МЦД. В проекте приняли участие более 17 тысяч человек, которые в совокупности внесли около 3 тысяч идей по развитию МЦД.



Больше всего предложений поступило в направлении «Наполнение станций» - на эту тему предложено 1400 идей. На втором месте направление «Комфорт пребывания в поездах» - около 800 предложений, на третьем - «Информирование, навигация в поездах и на станциях», на эту тему предложено более 550 идей.



Заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов поблагодарил всех, кто принял участие в проекте, и рассказал, что часть предложенных идей уже реализуется, а еще часть будет реализована позже. Например, по предложению жителей на станциях МЦД появятся желтые валидаторы для активации карты «Тройка» и проверки баланса (такие же, как стоят в метро), а возле станций появятся пункты велопроката.