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Город (Москва и область)     31.01.2020 08:37

Завершился краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры»

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Теги:  краудсорсинг  краудсорсинг-проект  МЦД 

31 января. Mossovetinfo.ru – Завершился краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры», который в течение 10 дней проходил на платформе crowd.mos.ru.

В рамках проекта участник обсуждали вопросы развития МЦД. В проекте приняли участие более 17 тысяч человек, которые в совокупности внесли около 3 тысяч идей по развитию МЦД.

Больше всего предложений поступило в направлении «Наполнение станций» - на эту тему предложено 1400 идей. На втором месте направление «Комфорт пребывания в поездах» - около 800 предложений, на третьем - «Информирование, навигация в поездах и на станциях», на эту тему предложено более 550 идей.

Заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов поблагодарил всех, кто принял участие в проекте, и рассказал, что часть предложенных идей уже реализуется, а еще часть будет реализована позже. Например, по предложению жителей на станциях МЦД появятся желтые валидаторы для активации карты «Тройка» и проверки баланса (такие же, как стоят в метро), а возле станций появятся пункты велопроката.


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Карта места

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Теги: 
краудсорсинг  краудсорсинг-проект  МЦД 

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