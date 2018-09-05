5 сентября. Mossovetinfo.ru – Здание Городского епархиального училища в Москве признали памятником архитектуры, и включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал mos.ru.
Здание было построено в 1904 году по проекту штатного архитектора Московской епархии Николая Благовещенского специально для организации училища. Деньга на строительство дал известный фабрикант и мецената Федор Копейкин-Серебряков. В своем завещании он выделил на строительство образовательных учреждений 200 тысяч рублей. Поэтому Городское епархиальное училище после открытия получило его имя. В училище принимали девочек и мальчиков от 8 до 12 лет независимо от их происхождения и вероисповедания. Преподавали в училище русский язык, основы арифметики, чистописание, закон божий, а также церковное пение.
Трехэтажное здание училища в Большом Предтеченском переулке построено в стиле краснокирпичной эклектики. Фасады здания отделаны декоративными элементами, арочные окна укреплены, чтобы выдерживать большую нагрузку. Главный фасад украшен аркадным поясом и поребриками. Внутри здания полностью сохранилась внутренняя планировка здания, а также парадная лестница с металлическими перилами, а также сводчатые подвалы.
12:47 Город (Москва и область) Здание московского епархиального училища признали памятником архитектуры
11:47 Город (Москва и область) Запущено движение по участку СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе
11:35 Происшествия Названия причина массового отравления рабочих в Котельниках
11:01 Общество Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе на 6 сентября
10:21 Город (Москва и область) Флигель усадьбы XIX века в Москве отреставрируют
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн