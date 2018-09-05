5 сентября. Mossovetinfo.ru – Здание Городского епархиального училища в Москве признали памятником архитектуры, и включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал mos.ru.



Здание было построено в 1904 году по проекту штатного архитектора Московской епархии Николая Благовещенского специально для организации училища. Деньга на строительство дал известный фабрикант и мецената Федор Копейкин-Серебряков. В своем завещании он выделил на строительство образовательных учреждений 200 тысяч рублей. Поэтому Городское епархиальное училище после открытия получило его имя. В училище принимали девочек и мальчиков от 8 до 12 лет независимо от их происхождения и вероисповедания. Преподавали в училище русский язык, основы арифметики, чистописание, закон божий, а также церковное пение.



Трехэтажное здание училища в Большом Предтеченском переулке построено в стиле краснокирпичной эклектики. Фасады здания отделаны декоративными элементами, арочные окна укреплены, чтобы выдерживать большую нагрузку. Главный фасад украшен аркадным поясом и поребриками. Внутри здания полностью сохранилась внутренняя планировка здания, а также парадная лестница с металлическими перилами, а также сводчатые подвалы.