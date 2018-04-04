3 апреля. Mossovetinfo.ru – Здания Немецкого рынка XIX — начала XX века, которые расположены на улице Фридриха Энгельса, внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.



Согласно закону, теперь здания запрещено сносить, а их исторический облик не может быть нарушен. Проведение каких-либо ремонтных работ возможно только после согласования с властями.