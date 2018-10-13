13 октября. Mossovetinfo.ru – Железнодорожную станцию Ховрино-2 планируется построить в течение трех лет. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.



«Ховрино» - конечная станция Замоскворецкой линии, но, по сути, она будет увязана с новой железнодорожной станцией Ховрино-2. То есть люди смогут доехать до «Ховрино», пересесть на «наземное метро» и поехать в сторону Зеленограда», - отметил Хуснуллин.



Станция метро «Ховрино» была открыта в конце 2018 года. Далее Замоскворецкую линию продлять не планируется.