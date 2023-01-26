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Город (Москва и область)     26.01.2023 11:21

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Московском регионе до вечера субботы

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Теги:  Москва  Московская область  погода  желтый уровень  Гидрометцентр  гололедица 

26 января, Mossovetinfo.ru - На территории Москвы ит Московской области до 21:00 субботы, 28 января, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения - до 21:00 28 января. Местами гололедица», - говорится в сообщении.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности погоды действует в Смоленской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях Центрального федерального округа.

В четверг в Московском регионе ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, местами днем могут выпасть небольшие осадки.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  желтый уровень  Гидрометцентр  гололедица 

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