Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Московском регионе до вечера субботы

26 января, Mossovetinfo.ru - На территории Москвы ит Московской области до 21:00 субботы, 28 января, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.



«Период предупреждения - до 21:00 28 января. Местами гололедица», - говорится в сообщении.



«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.



Такой же уровень опасности погоды действует в Смоленской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях Центрального федерального округа.



В четверг в Московском регионе ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, местами днем могут выпасть небольшие осадки.