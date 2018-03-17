«Желтый» уровень опасности объявлен на 18 марта в ЦФО из-за низкой температуры

17 марта. Mossovetinfo.ru - На 18 марта из-за очень низкой температуры в Москве, Подмосковье и на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО) объявили «желтый» уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Ночью температура составит минус 20-18 градусов, что является аномальным для данного времени года. Дневная температура воздуха ожидается минус 5 – минус 3 градуса.



«Желтый» уровень обозначает потенциально опасную погоду и является третьим из пяти уровней опасности.