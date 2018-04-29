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Город (Москва и область)     29.04.2018 14:31

«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе 30 апреля из-за сильного ветра

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Теги:  Москва  Московская область  погода  ветер  желтый уровень 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - - Погода в Московском регионе 30 апреля «потенциально опасна» из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России. Ветер «при грозе с порывами 12-17 м/с», - отмечается в сообщении.

Повышенный уровень опасности будет действовать также на территории соседних с Подмосковьем областей. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 градуса тепла.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  ветер  желтый уровень 

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