«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе 30 апреля из-за сильного ветра

29 апреля. Mossovetinfo.ru - - Погода в Московском регионе 30 апреля «потенциально опасна» из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России. Ветер «при грозе с порывами 12-17 м/с», - отмечается в сообщении.



Повышенный уровень опасности будет действовать также на территории соседних с Подмосковьем областей. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 градуса тепла.