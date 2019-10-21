21 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в связи с угрозой возникновения тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует с 21:00 понедельника, 21 октября, до 09:00 вторника, 22 октября.
Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.
14:07 Другое Составлен топ-5 кроссоверов для зимнего периода в России
13:10 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 21 октября из-за тумана
12:53 Город (Москва и область) Около 2 тысяч тепловых завес установят в поездах «Иволга» на МЦД
12:36 Город (Москва и область) Ряд улиц в центре Москвы перекроют в конце октября – начале ноября
11:55 Город (Москва и область) Количество пересадочных станций на Калужско-Рижской линии метро вырастет до девяти
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года