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Город (Москва и область)     21.10.2019 13:10

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 21 октября из-за тумана

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Теги:  Гидрометцентр  предупреждение  туман 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в связи с угрозой возникновения тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует с 21:00 понедельника, 21 октября, до 09:00 вторника, 22 октября.

Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.


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Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение  туман 

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