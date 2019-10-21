21 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в связи с угрозой возникновения тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Предупреждение действует с 21:00 понедельника, 21 октября, до 09:00 вторника, 22 октября.



Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.