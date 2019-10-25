25 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 25 по 27 октября в связи с усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 26 октября, в Москве усилится ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В воскресенье, 27 октября, порывы ветра еще усилятся и могут достигать 18 метров в секунду.
При этом, по прогнозам синоптиков, выходные в Москве в Москве будут теплыми, в дневное время температура воздуха составит +14… +16°.
10:53 В России Минфин и ЦБ РФ разработали параметры новой накопительной пенсионной системы
10:01 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 25-27 октября из-за ветра
09:55 Город (Москва и область) Экспозиция пяти кварталов по реновации открывается 25 октября
09:23 В России Названы самые востребованные в будущем профессии в России
08:56 Город (Москва и область) В «Активном гражданине» началось голосование по благоустройству детских и спортплощадок
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года