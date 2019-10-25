25 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 25 по 27 октября в связи с усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 26 октября, в Москве усилится ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В воскресенье, 27 октября, порывы ветра еще усилятся и могут достигать 18 метров в секунду.



При этом, по прогнозам синоптиков, выходные в Москве в Москве будут теплыми, в дневное время температура воздуха составит +14… +16°.