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Город (Москва и область)     25.10.2019 10:01

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 25-27 октября из-за ветра

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Теги:  Гидрометцентр  предупреждение  ветер 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 25 по 27 октября в связи с усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 26 октября, в Москве усилится ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В воскресенье, 27 октября, порывы ветра еще усилятся и могут достигать 18 метров в секунду.

При этом, по прогнозам синоптиков, выходные в Москве в Москве будут теплыми, в дневное время температура воздуха составит +14… +16°.


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Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение  ветер 

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